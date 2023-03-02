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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح الدورة التدريبية لمكتب التميز الدولي

صدى البلد

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، بالتعاون القائم بين الجامعة ومؤسسات البحث العلمي الوطنية، وذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التي نظمها مكتب التميز الدولي بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري تحت عنوان: «الكتابة الأكاديمية العلمية الفعالة» بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قائلًا: إن هذه الدورات التدريبية من شأنها أن ترفع قدرات الباحثين العلمية في مختلف المجالات العلمية وتعود عليهم بالنفع.

ووجه الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة؛ لدعمه لجهود مكتب التميز الدولي، والتي أسفرت عن فتح آفاق التعاون من خلال عديد من المشاريع البحثية التي حصلت عليها الجامعة من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات علمية بينية؛ منها: مشروع التغيرات المناعية وبدعم من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، موضحًا أن الدورة التدريبية حول الكتابة الأكاديمية العلمية الفعالة حاضر خلالها البروفيسور جيفري روبنسون، كبير مديري التطوير التحريري بمؤسسة نيتشر العالمية، والبروفسير هارلي شيرلي، مدير التطوير بمؤسسة نيتشر العالمية، وبحضور الدكتورة علا لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتورة هبة عماد، منسق التدريب بمؤسسة نيتشر العالمية، مشيرًا إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة العملية، لافتًا إلى أن الدورة التدريبية تمنح شهادة معتمدة للمدربين من مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

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