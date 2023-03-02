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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد وفاة والدها.. فتاة تتخلص من حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

وفاة طالبة حزنا علي
وفاة طالبة حزنا علي والدها في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية ميت القصري بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، عقب تخلص طالبة من حياتها بالحبة القاتلة "حبة حفظ القمح" بعد وفاة والدها بأسبوع.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا بقيام طالبة بتناول حبة حفظ القمح محاولة التخلص من حياتها ووفاتها.

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بالانتقال تبين مصرع الطالبة "م.خ"، بقرية ميت القصري التابعة لمركز قويسنا، عقب تناولها حبة حفظ القمح؛ حزنا علي وفاة والدها منذ أسبوع وسوء حالتها النفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية مدير امن المنوفية امن المنوفية قويسنا

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