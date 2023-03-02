نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات أثلجت قلوب المصريين

ثمنت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لـ"عروس الصعيد" محافظة المنيا، وما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، فضلا عن افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى عبر الفيديو كونفرانس بالمحافظة.

وقالت النائبة رقية الهلالي في بيان صادر عنها اليوم، إن صعيد مصر عانى كثيرا من التهميش، ومشاكل وتحديات وغياب رؤية كاملة لتطويرها، فضلا عن تدني مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعلمية والصناعية، بالإضافة لحالات البطالة الكثيرة التي شهدتها تلك المحافظات، نظرا لتدني الخدمات وقلة توفير فرص العمل، إلا أن جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تمتد أيادى التنمية كافة ربوع مصر، وألا تترك الحكومة شبرا فى أرض المحروسة لا تطوله يد التنمية والتعمير والبناء، فرأينا لأول مرة اهتماماً رئيسا مباشرا وغير مسبوق لصعيد مصر، من خلال إقامة العديد من المشروعات الكبرى والعملاقة التى تخدم المواطن المصرى علاوة على مبادرة حياة كريمة التى توجه جهود جبارة لقرى صعيد مصر.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية، تستهدف تحقيق جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن بصعيد مصر، لافته الي أن المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس السيسى اليوم في محافظة المنيا، تؤكد أن الدولة المصرية تعمل فى كافة المجالات بالتوازى وتسابق الزمن وتواجه الصعاب من أجل أن تمتد الجمهورية الجديدة إلى كل مكان فى ربوع مصر، وبالتالي يعود نتاجها وثمارها علي تلك المحافظة وأبناءها من خلال توفير آلاف من فرص العمل وفتح العديد من المشروعات أمام المستثمرين لزيادة استثماراتهم وزيادة الدعم للقطاع الخاص، بالإضافة إلي فرص جذب السياحة وخاصة أن محافظة المنيا تمتلك العديد من المناطق الجاذبة للسياحة و التي تعتبر مزارات سياحية لأي مستكشف وسائح.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، حيث حظت محافظات الصعيد، بنصيب الأسد من المشروع القومي، تمثلت في تطوير شبكات المياه ورفع الصرف الصحي وتبطين الترع رفع كفاءة الطرق الخارجية والداخلية داخل الطرق ورفع كفاءة الوحدات الصحية وبناء وإنشاء المدارس ورفع كفاءتها، مؤكدة أن صعيد مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي شهدت نقلة تنموية ضخمة غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية لهم بعد أن عانوا من التهميش والعزلة والإهمال طوال عقود طويلة.

وأشادت الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة والتي تمثلت في التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة: وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023 ، وأخيرا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣ ، مؤكدة أن تلك القرارات الهامة أثلجت قلوب المصريين وأدخلت السعادة علي وجوهنا جميعاُ ، وعكست اهتمام وحرص القيادة السياسية البالغ لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخير دليل علي شعور الرئيس الانسان بأهله وأبناءه المصريين.