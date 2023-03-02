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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

داوود يشيد بقرارات رئيس الجمهورية بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن قرار رئيس الجمهورية أسعد نحو 5 ملايين من المصريين اليوم من العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المنيا «عروس الصعيد» لافتتاح بعض مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري: «حياة كريمة».

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن هذه القرارات التي من شأنها أن تدخل السرور على ملايين الموظفين تعكس قوة الاقتصاد المصري، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير في مسارها الصحيح نحو التطور والنهوض والارتقاء في ظل عالم يموج بتحديات جسام.

ودعا رئيس جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان، مشددًا على أن جامعة الأزهر تقف وبقوة داعمة للبناء والتطوير الشامل الذي تشهده الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

رئيس جامعة الأزهر يشهد افتتاح الدورة التدريبية لمكتب التميز الدولي 

كما أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالتعاون القائم بين الجامعة ومؤسسات البحث العلمي الوطنية، وذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التي نظمها مكتب التميز الدولي بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري تحت عنوان: «الكتابة الأكاديمية العلمية الفعالة» بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قائلًا: إن هذه الدورات التدريبية من شأنها أن ترفع قدرات الباحثين العلمية في مختلف المجالات العلمية وتعود عليهم بالنفع.

ووجه الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة؛ لدعمه لجهود مكتب التميز الدولي، والتي أسفرت عن فتح آفاق التعاون من خلال عديد من المشاريع البحثية التي حصلت عليها الجامعة من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات علمية بينية؛ منها: مشروع التغيرات المناعية وبدعم من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، موضحًا أن الدورة التدريبية حول الكتابة الأكاديمية العلمية الفعالة حاضر خلالها البروفيسور جيفري روبنسون، كبير مديري التطوير التحريري بمؤسسة نيتشر العالمية، والبروفسير هارلي شيرلي، مدير التطوير بمؤسسة نيتشر العالمية، وبحضور الدكتورة علا لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتورة هبة عماد، منسق التدريب بمؤسسة نيتشر العالمية، مشيرًا إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة العملية، لافتًا إلى أن الدورة التدريبية تمنح شهادة معتمدة للمدربين من مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

الأزهر الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر حياة كريمة عروس الصعيد التطور والنهوض

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