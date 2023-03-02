تصل لـ50 مليار جنيه.. المالية تكشف تفاصيل حزمة القرارات الجديدة للرئيس.. فيديو

أكد الدكتور وليد عبد الله، وكيل وزارة المالية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بزيادة الأجور، ستحسن من دخول جميع العاملين بالقطاع الحكومي.

وقال وليد عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه لن تقل الزيادة عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى كوادر أخرى بينها المهن الطبية، التي كان تتراوح قيمة البدل للعاملين بها من 700 جنيه إلى 1200 جنيه.

وتابع وكيل وزارة المالية، ان تبلغ قيمة الأجر الشهري للدرجة الثالثة للمهن الطبية ما يقرب من 5 آلاف جنيه، ووفقا للقرارات الجديدة يتم إضافة قيمة مقطوعة لتصل قيمة الزيادة إلى ألف جنيه، لكن في بعض الحالات قد تصل الزيادة إلى 1300 جنيه.

حزمة القرارات الجديدة للرئيس السيسي

وأشار وليد عبدالله إلى أن تكلفة حزمة القرارات الجديدة للرئيس السيسي تتراوح من 45 إلى 50 مليار جنيه.