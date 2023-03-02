نائب محافظ المنيا يشرح استفادته من دراسة علوم الفضاء لإدارة المحليات بالمحافظة

قال الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، إنه تم تكليفه بمنصبه فى 2019، لافتا إلى أنه حائز على الدكتوراه فى علوم الفضاء.

وأوضح محمود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن ملف الإدارة هو عصب الدولة، معقبا:"نعمل ليل نهار فى ملف الإدارة المحلية".

الإدارة المحلية

وأشار نائب محافظ المنيا، إلى أن المواطن المصرى، يتعامل مع الإدارة المحلية فى كافة مناحى الحياة.

وعن الفرق كونه "عالم فضاء" ومسؤول بالمحافظة" قال:"الإدارة المحلية هى بوتقة كبيرة لكافة علوم الإدارة"، إما "الفضاء" تخصص فنى وتقنى دقيق ويشمل جزء يسمى هندسة النظم، الذي استفاده به فى عمله بالمحليات.