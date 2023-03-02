عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ المنيا يشرح استفادته من دراسة علوم الفضاء لإدارة المحليات بالمحافظة

محمد محمود نائب محافظ
محمد محمود نائب محافظ المنيا

قال الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، إنه تم تكليفه بمنصبه فى 2019، لافتا إلى أنه حائز على الدكتوراه فى علوم الفضاء.

وأوضح محمود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن ملف الإدارة هو عصب الدولة، معقبا:"نعمل ليل نهار فى ملف الإدارة المحلية".

 الإدارة المحلية

وأشار نائب محافظ المنيا، إلى أن المواطن المصرى، يتعامل مع الإدارة المحلية فى كافة مناحى الحياة.

وعن الفرق كونه "عالم فضاء" ومسؤول بالمحافظة"  قال:"الإدارة المحلية هى بوتقة كبيرة لكافة علوم الإدارة"، إما "الفضاء" تخصص فنى وتقنى دقيق ويشمل جزء يسمى هندسة النظم، الذي استفاده به فى عمله بالمحليات.

نائب محافظ المنيا محافظ المنيا علوم الفضاء الإدارة المحلية الدكتور محمد محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من التأمينات بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات.. ماذا يحدث

قرار عاجل من الخطيب بشان نجم الفريق عقب إصابته

ترشيحاتنا

غدا.. الصحفيين تعقد الجمعية العمومية فى حال اكتمال النصاب القانونى 50+1

بعد الارتفاعات الكبيرة بدرجات الحرارة .. مفاجآت في حالة الطقس

المنيا : بناء 5 مستشفيات جديدة بالمحافظة بـ 10 مليارات جنيه

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة غدا إلى نهاية الأسبوع

رصد حالات عديدة.. شلل الأطفال يهدد إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوكولاتة بوصفة اقتصادية

ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟

6 ملايين دولار.. ماذا كانت هدية ميسي لـ لاعبي الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم

كواليس جديدة لإنقاذ الكلب المعجزة.. 23 حيا تحت الأنقاض وصاحبه ينتظره

فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

لا زيادة في أسعار المواصلات.. رد قوي على الشائعات.. فيديو

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. هدايا الرئيس اليوم.. فيديو

لا زيادة في أسعار السلع وتحذير مهم للتجار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ