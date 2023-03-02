مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وثلاث سيارات بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 13 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم أتوبيس 26 راكب بسيارة نقل وأخري ميكروباص في ملاكي بطريق بلبيس السلام تجاه القاهرة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال ثلاث أشخاص جثث هامدة و13 آخرين مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم اتوبيس 26 راكب بسيارة نقل واخري ميكروباص في ملاكي بطريق بلبيس السلام تجاه القاهرة وتم التحفظ على الجثث بثلاجة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.