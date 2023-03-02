مستقبل وطن يواصل إقامة معارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، الموافق 2 مارس 2023، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة سوهاج، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "صحتك عندنا بالدنيا"، وذلك بتنظيم قافلة طبية مجانية، شاملة كافة التخصصات الطبية، في قرية أولاد نصير بمركز سوهاج، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وقدمت القافلة الكشوف والفحوصات الطبية بالمجان على جميع المواطنين، ووقعت القافلة الكشف علي 2830 حالة، وجرى تقديم الأدوية اللازمة لجميع الحالات المرضية بالمجان، بالإضافة إلي تحويل 78 حالة لإجراء فحوصات طبية متقدمة وتحديد مواعيد لعمليات جراحية بالمستشفى الجامعي لكلية الطب، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفا من المواطنين من مختلف الأعمار للأطفال، والشباب، والشيوخ، والفتيات، والسيدات.

وفى محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة كافة التخصصات الطبية، في مدينة الغردقة، وتضمنت تخصصات مختلفة ومتعددة منها "عظام- جلدية- باطنة- نساء وتوليد- وأطفال- مخ وأعصاب- نفسية وعصبية- مسالك جراحة عامة- بالإضافة إلى تواجد ثلاث معامل تحاليل بنسب خصم تتراوح من 40 إلى 50%، مع تقديم العلاج بالمجان للحالات المحتاجة، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

وفى محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 184 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفى محافظة المنوفية، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، برنامج القوافل الطبية المجانية، في مركز ومدينة منوف، وذلك بتنظيم قافلة طبية شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمقر الوحدة الصحية في قرية منشأة سلطان، ووقعت الكشف الطبي علي عدد من الحالات وتقديم العلاج المطلوب والتحاليل الطبية بخصومات، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

وفى محافظة كفر الشيخ، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والتموينية ويا ميش رمضان واللحوم البلدي الطازجة، بأسعار مخفضة للمواطنين، في مركز بيلا، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، حيث يوفر المعرض جميع السلع الأساسية التي يحتاجها الأهالي في شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة بالمقارنة بالسوق الخارجي وشهد المعرض إقبالا كبيرا من أهالي مركز ومدينة بيلا.

وفى محافظة الجيزة، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض الأسرة المصرية لتوفير كافة احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، في قرية طناش بقسم الوراق، وسط إقبال مكثف من الأهالي على المعرض الذي جاء ملبيًا كافة مستلزمات المنزل المصري بأسعار مخفضة، وتولت أمانة الحزب بالوراق والوحدة الحزبية بقرية طناش مساعدة المواطنين والعارضين.

وفى محافظة الغربية، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان، بأسعار مخفضة، للمواطنين في مدينة زفتي، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم من أرز وياميش رمضان وكل احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلي بتوفير كرتونة رمضان بسعر 125 ومساهمة في التخفيف عنهم، ومن المقرر ضخ كميات كبيرة علي مدار الشهر لسد احتياجات المواطنين من جميع السلع، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

وفى محافظة القاهرة، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان، بأسعار مخفضة للمواطنين، في قسم الشروق، ويقام المعرض أمام شركة المياه بالشروق، وقد ابدي سكان المدينة شكرهم للحزب علي إقامة هذه المعرض الذي يوفر مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

وفى محافظة أسيوط، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قري النواورة بمركز البدراي، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، ووقعت الكشف الطبي علي أكثر من 800 حالة وصرف العلاج علي الحالات المحتاجة.

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