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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ختام تعاملات البورصة هذا الاسبوع

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقى 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية والمحلل الاقتصادي تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكب 30 سهما مقيد بالبورص  بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 16846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة.

وتابعت رمسيس انخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 20008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.

 

https://fb.watch/j0moE5inlM/

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