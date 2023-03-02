حملات كورونا مستمرة بمدارس دمياط.. صور

تواصل مديرية الصحة بدمياط، بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، حملة تطعيم تلاميذ المدارس والمعلمين والموظفين ضد فيروس كورونا على مستوى جميع المدارس بالمحافظة بالجرعات الأولي والثانية والجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة.

يأتى ذلك لتعزيز الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية للوقاية من فيروس "كوفيد-19.

حيث يوفر لقاح الكورونا ، أفضل حماية من فيروس الكورونا، يساعد في حماية المحيطين بك من عدوى الكورونا ، وكذلك المصل قد يحول دون الإصابة بأعراض خطيرة حالة إصابة متلقي اللقاح ، ويساعد في حماية المحيطين بك من عدوى الكورونا، كما أن التطعيم يعمل مع جهاز المناعة علي محاربة كورونا في حالة الإصابة.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.