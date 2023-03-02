أحمد وفيق: ندمت على هذا القرار.. ومش همثل لو عليا أقساط

كشف الفنان أحمد وفيق، تفاصيل وكواليس عن مشواره الفني ، وتحدث عن قرار ندم عليه خلال مسيرته الفنية.

وقال وفيق في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية":" ندمت على قرار انسحابي من الفن بعد فترة التألق والنجومية مع يوسف شاهين".

وأضاف:"لو رجع بيا الزمن مش هنسحب من الفن بعد التألق مع يوسف شاهين ".

وتابع أحمد وفيق:" الفنان قد يتحول إلى موظف عندما يقوم بالمشاركة في أي عمل فني يُعرض عليه وعندما يتم حصره في دور معين وشخصية معينة".

وأكمل وفيق:" أنا مش همثل علشان عليا اقساط لأنه في هذه الحالة قد أضطر إلى المشاركة في أعمال لا أرغب في تمثيلها ".