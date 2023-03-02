نجم الأهلي السابق يكشف سبب تراجع أداء الفريق

أكد أبو المجد مصطفى نجم الأهلي السابق أن فريق الأهلي يعاني من سوء النتائج في مسابقة الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن هناك تراجعا كبيرا في مستوى اللاعبين الكبار بالفريق الأحمر.

وقال أبو المجد مصطفى، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن أداء الأهلي في تراجع منذ عودته من مشاركته بمونديال الأندية على الرغم من البداية القوية أمام أوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي في المونديال".

وتابع أبوالمجد: "لاعبو الأهلي يتحملون مسؤولية تراجع الأداء في الفترة الأخيرة بشكل كبير".