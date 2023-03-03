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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 3-3-2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع حيث سجل الدولار زيادة بقيمة 9 قروش.


ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع مقارنة ب 30.58 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 9 قروش.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  نحو 32.34جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع مقارنة 32.45 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 28قرش .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 36.45جنيه للشراء و 36.91جنيه للبيع مقارنة 36.82جنيه بزيادة 9 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.38جنيه للشراء و32.65جنيه للبيع مقارنة 32.78 جنيه متراجعا 13 قروش.

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.57جنيه للشراء و 30.67جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.34جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع .
.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 36.45جنيه للشراء و 36.91جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.38جنيه للشراء و 32.65جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي ليسجل نحو 30.67جنيه للشراء و 30.77جنيه للبيع مقارنة 30.68 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 9 قروش .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو  32.57جنيه للشراء و32.70
جنيه للبيع مقارنة 32.37 جنيه بارتفاع 33 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 36.73جنيه للشراء و 36.86جنيه للبيع مقارنة 36.66 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 20 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 32.59جنيه للشراء و32.71جنيه للبيع مقارنة 32.61 جنيه بارتفاع 10 قروش .

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار سعر اليورو اليوم الجمعة

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