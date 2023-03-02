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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير.. الدولار الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ أسعار الذهب

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وألمحت بيانات الوظائف الأسبوعية الأمريكية إلى سوق العمل الضيق الذي قد يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة رفع أسعار الفائدة، ما يدعم عوائد الدولار والخزانة.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.1٪ إلى 1،835.03 دولار للأوقية بحلول 1848 بتوقيت جرينتش، بعد الارتفاع في الجلسات الثلاث السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.3 بالمئة عند 1840.50 دولار.

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للبطالة انخفض مرة أخرى الأسبوع الماضي.

وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إنه مع وجود سوق عمل متشدد يتم تسعيره إلى حد كبير، فإن ارتفاع الدولار والعوائد كانا يؤثران على الذهب.

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وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6 ٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي مشتري العملات الآخرين.

وحامت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر 2022 ، مما أثر على السبائك لأنها لا تدر أي فائدة.

ومن المحتمل أن تقدم بيانات أسعار المستهلك الأسبوع المقبل للمستثمرين مزيدًا من القرائن على مسار الأسعار المتجه إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 21 إلى 22 مارس، حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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