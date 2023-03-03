إعلان الرئيس السيسي حزمة قرارات تحسين الأجور وزيادة المعاشات تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت حزمة الإجراءات التاريخية للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /الجمعة/.



فتحت عنوان/ الرئيس يعلن حزمة إجراءات تاريخية خلال تفقده مشروعات «حياة كريمة» فى المنيا/، قالت صحيفة/الأهرام/ فى قلب جنوب مصر.. ومن محافظة المنيا عروس الصعيد، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حزمة من الإجراءات التاريخية للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية التى تواجه الشعب المصرى، مؤكدا أن المواطن المصرى سيظل دائما نصب عينه، وجودة حياته هى الهدف المحدد الذى لا يحيد عنه.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسى أمس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، إنه بقدر شعوره بحجم الضغوط التى يواجهها المواطن المصرى فى الوقت الحالي، بقدر ثقته فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري ويستمع لكل الأصوات من هنا وهناك، وأنه واستجابة لهذه الأصوات فقد وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لــ التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بحيث تكون بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهرياً وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس، الحكومة بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023 ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023 وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ مصر لن تنسى أبدا أهالى الصعيد والريف/، نقلت صحيفة/الأهرام/ عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأكيده أن جميع مشروعات التنمية التى تقوم بها الدولة هدفها ومحورها المواطن المصرى فى كل مكان، مشددا على أن مصر لن تنسى أبداً أهالى الصعيد والريف.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال زيارة الرئيس السيسى أمس إلى محافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها، ومدينة المنيا الجديدة، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس تفقد خلال الزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «المعصرة» أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100 % بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا.



واقتصاديا، وتحت عنوان/ «المالية»:مُحفزات ضريبية وجمركية وتبسيط الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج والتصدير/، ذكرت صحيفة/المصري اليوم/، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر تنفتح على العالم باقتصاد أكثر تنوعًا وجذبًا للاستثمارات، يرتكز على بنية أساسية متطورة وقادرة على استيعاب الحراك الاقتصادي المستهدف، الذى يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر؛ ما يجعله قاطرة النمو الغني بالوظائف بإجراءات محفزة فى قطاعات واعدة، تتمتع بمحفزات ضريبية وجمركية جنبا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات على نحو يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتصدير.



ونقلت الصحيفة، عن وزير المالية قوله، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصرى الياباني، بحضور المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، ورئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، نوبو هيكوساساكي- إن «الرخصة الذهبية» و«وثيقة سياسة ملكية الدولة و«الطروحات الحكومية من الجهود العديدة التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

وسياسيا، وتحت عنوان/ اليوم.. انطلاق انتخابات التجديد النصفى لـ«الصحفيين» بإشراف قضائي/، قالت صحيفة/المصري اليوم/، أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، النقيب المنتهية ولايته، عقد الجمعية العمومية للنقابة، اليوم الجمعة، إعمالا للقانون لنظر جدول أعمالها والتصويت في انتخابات التجديد النصفى للنقابة على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.



وأوضحت الصحيفة، أنه يتنافس في الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة ٥١ مرشحًا، حيث تجرى المنافسة بين ١١ مرشحًا على منصب نقيب الصحفيين بينما يتنافس على المقاعد الستة بالمجلس ٤٠ مرشحًا، من بينهم ۱۲ على مقاعد المجلس «فوق السن، و ۲۸ مرشحًا على مقاعد تحت السن»، ويصح الصوت باختيار ٦ من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف، سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس، على ألا يزيد عدد المنتخبين فوق السن على أعضاء.