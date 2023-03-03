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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ألسنة اللهب تلتهم ناطحة سحاب قيد الإنشاء في هونج كونج| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية “يويورنيوز”، مقطع فيديو يرصد لقطات لـ نيران تلتهم ناطحة سحاب قيد الإنشاء في هونج كونج.

شب حريق هائل في موقع بناء يقع بالحي التجاري في هونغ كونغ. وقد عمد فرق الإطفاء لإخماد النيران التي طالت مشروع إقامة ناطحة سحاب في منطقة تسيم شا تسوي في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة.  

 

والتهمت ألسنة اللهب عدة طوابق فيما تطاير في الهواء حطام البناية قيد الإنشاء ولم يتم الإبلاغ حتى الساعة عن أية خسائر بشرية.
 

وكان المشروع الذي تشرف عليه مجموعة إمباير يهدف لتشييد معلم معماري مؤلف من 42 طابقا وكان من المفترض أن يأوي فندقا جديدا وناديا بحسب ما أعلنته المجموعة على موقعها الإلكتروني. ويحيط بالموقع مجمّع تجاري وعدة فنادق وبعض البنايات السكنية والتجارية أيضا. 

 

وأعلنت الشرطة أن السلطات لإجلاء السكان القاطنين في المناطق المجاورة للحريق مضيفة أن النيران اندلعت في أربع بنايات ملاصقة للمكان قبل أن يتم إخمادها من قبل رجال الإطفاء.

 

هونج كونج ناطحة سحاب موقع بناء اخبار توك شو توك شو صدى البلد

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