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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النعماني قارئا والوزير خطيبا.. الأوقاف تحدد "الاستجابة لله" موضوع خطبة الجمعة اليوم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ينقل التلفزيون المصري شعائر الجمعة الثانية من شعبان، اليوم الجمعة، من رحاب مسجد عبدالرحيم القنائي، بمحافظة قنا.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة الثانية من شعبان بعنوان: "الاستجابة لله ورسوله"، وذلك بمناسبة احتفال محافظة قنا بعيدها القومي.

وتبدأ الجمعة الثانية من شعبان، بتلاوة للقارئ الشيخ طه النعماني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وخطيبا الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان: "الاستجابة لله ورسوله"، وذلك بمناسبة احتفال محافظة قنا بعيدها القومي.

 

دعاء الجمعة لقضاء الحاجة


دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدعْ لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
 

اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا.
اللهم في يوم الجمعة، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.
اللهم اكرم خواطرنا بسماع خبر جميل، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، واشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير.
اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب والبعيد، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الامور أنزلته بك وشكوته إليك راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيرا، ولك المن فاضلا
اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان

التلفزيون المصري خطبة الجمعة مسجد عبدالرحيم القنائي قنا الشيخ طه النعماني دعاء الجمعة

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