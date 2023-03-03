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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب كليب ولعانة| أحمد مكي يكتسح تريند تويتر.. ومغردون: أصل الراب المصري

أحمد مكي
أحمد مكي

طرح الفنان أحمد مكي، الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وتصدر الفنان أحمد مكي، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب طرح كليب “ولعانة”.

ونال الكليب إشادة كبيرة من قبل عشاق النجم أحمد مكي، وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أغنية “ولعانة”، كالاتي:

واقترب فيديو كليب “ولعانة” للفنان أحمد مكي، الذي طرحه منذ ساعات عبر يوتيوب، من تحقيق نصف مليون مشاهدة في وقت قصير، وهو البرومو الدعائي الأول من الموسم السابع لمسلسل “الكبير أوي”. 

فيديو كليب “ولعانة” الذي أخرجه أحمد مكي بنفسه، شهد الكثير من اللقطات والمشاهد الكوميدية المتوقعة عن أحداث الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، وظهرت فيه مربوحة التي تقوم بدورها رحمة أحمد، إلى جانب عدد من نجوم الموسم السادس. 

أغنية “ولعانة”، من كلمات وألحان أحمد مكي أيضا، وغنى فيها بطريقة الراب الذي اشتهر بتقديم في عدة أغان سابقة، وشهد الفيديو كليب استخدام العديد من الجرافيكس بطريقة ساخرة وبشكل احترافي ومتقن. 

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