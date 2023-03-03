بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

نشرت قناة القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية، بثا مباشرا لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودشن الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم الخميس، أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك، في تاريخ رئاسة الحرمين.

وتعتمد الخطة الرمضانية التشغيلية على تنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار، وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك الحالي جاءت نتاج لعام من التخطيط والدراسة.

كما أكد السديس حرص رئاسة الحرمين على تعظيم الخدمات وتفعيل الجوانب التقنية لتسهيل المناسك للمعتمرين وللمصلين، وإثراء تجربتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) .

وقال إن الخطة مبنية على حوكمة وقياس الأثر والعمل بدقة ومعالجة التحديات السابقة وتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وتسخير جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة لخدمتهم.

وتنطلق خطة الرئاسة على العناية باحتياجات المعتمر والحجاج، والمراقبة والتدقيق والجودة لتقديم أرقى الخدمات لزوار في الحرمين والتكامل والتنسيق مع جميع القطاعات ذات العلاقة والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر منذ وصولهم.

الاهتمام برحلة المعتمر والمصلي

وتهتم شئون الحرمين برحلة المعتمر والمصلي والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضح السديس أن الخطةً الرمضانية التشغيلية تتمحور في التموضع الميداني والمحاسبة على التقصير وتكثيف الأعمال وتوفر البيئة الصحية الآمنة والصحية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بالإضافة إلى تنويع المبادرات والبرامج، وتعزيز مكامن القوة الأمثل بالتقنية الذكية لخدمة أكبر عدد من المعتمرين والزوار والقاصدين والتوسع، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.