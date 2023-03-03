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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن مستشفيات بنها بالقليوبية.. لهذا السبب

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت مديرية الكهرباء بمحافظة القليوبية فصل التيار الكهربائي في عدد من المناطق بمدينة بنها غدا السبت لمدة ساعتين، لفصل المغذيات بالتناوب لاختبار أزمنة الفصل والتوصيل ومقاومة نقاط التلامس وتحديد الملاحظات.

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وأوضحت أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، في بيان، أن قطع التيار الكهربائي في مدينة بنها من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 9 صباح غدا السبت، حيث سيتم فصل المغذيات بالتناوب لاختبار أزمنة الفصل والتوصيل ومقاومة التلامس، علما بأن مدة فصل المغذي لا تتعدى 10 دقائق.  

 


وتابعت أنه سيتم قطع الكهرباء غدا السبت في محطة محولات بنها الجديدة من خلال مغذيات الدخول للوحة التجارة 1 و2 و3 و4و5و6، ومغذيات الخروج للوحات الشهر العقاري والامعة ومبين الصبانة والموقع الجديد ومقابر اتريب والثانوية بنات والصرف الصحي 1 وكلية التجارة وتحسين الصحة وحسين المهي والتطبيقيين.

 


وأشار، إلي أن المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي غدا السبت في مدينة بنها لمدة ساعتين هي مبنى ديوان عام المحافظة والرقابة الإدارية ومستشفى الحميات ومستشفى الإيمان الخيري وعمليات المياه والصرف بمنطقة اتريب والفلل ببنها.

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