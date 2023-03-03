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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: القرآن ربط بين تلبية أمر الله ورسوله وإجابة الدعاء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا، ومن يأبى يارسول الله؟ فقال النبي : من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى".


وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من مسجد عبد الرحيم القنائي، بمحافظة قنا، متحدثا في الخطبة عن (الاستجابة لله ولرسوله)، أن القرآن الكريم ربط في مواضع عديدة بين الاستجابة لأمر الله ورسوله وإجابة الدعاء.


واستشهد وزير الأوقاف، بقول الله تعالى (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ).

ويقول الله تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).


وتابع: وفي اليوم التالي ليوم أحد، أشيع أنا أبا شفيان يجمع القوم للعودة إلى مدينة رسول الله بعد يوم أحد، فانتدب النبي أصحابه للخروج لتتبع عدوهم، ليري الناس أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، لكنه قال (لا يخرج معنا اليوم إلا من حضر معنا بالأمس) فخرج أصحاب النبي معه على ما بهم من الجهد وما ببعضهم من ألم الجراح، وهنا يقول الحق سبحانه (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلٌُ).

 

وزير الاوقاف النبي الكريم الجنة مسجد عبد الرحيم القنائي خطبة الجمعة إجابة الدعاء

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