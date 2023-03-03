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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة للتفتيش على السناتر ومراكز الدروس الخصوصية في المنتزه

صدى البلد

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية وضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة على المراكز التعليمية والسناتر شملت شوارع 24 الفضالي أمام مدرسه الفضالي  ، ش 15 سيدي بشر قبلي ، أمام فتح الله مصطفي كامل  ، ش 24 متفرع من شارع 30 الفضالي ، شارع مسجد العزيمة، ناصيه شارع مجد العرب مع شارع مسجد سيدي بشر، شارع 17 من العيسوي ، شارت محمود مالك من شارع جمال عبدالناصر، 36 شارع ابوالعرب ميامي، أسفل كوبري 45، خلف شارع 57، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 19 سنتر ومركز تعليمي وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكثفة للتصدي لظاهرة إنتشار السناتر التعليمية غير المرخصة أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 سناتر ومراكز تعليمية بمنطقة ابوقير ، مساكن الضباط طوسون.

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