نزل الركاب شمال الطريق.. القبض على سائق أتوبيس بالمرج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً توقف أتوبيس بالحارة اليسارية السريعة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج ، وسماحه للركاب بالترجل منه دون اتخاذ التدابير اللازمة لأمنهم وسلامتهم مما تسبب فى تعرض إحدى السيارات لحادث مرورى وتلفيات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الأتوبيس المُشار إليه وقائده (سائق ، مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.