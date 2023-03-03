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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أدى إلى حادث.. التحقيق مع سائق أتوبيس توقف في الممنوع على الدائرى

صدى البلد

ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائق أتوبيس توقف على الطريق الدائرى بحارة غير مخصصة للوقوف معرضاً حياة المواطنين للخطر وتسبب في حادث مروري .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمناً توقف أتوبيس بالحارة اليسارية السريعة أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المرج ، وسماحه للركاب بالترجل منه دون إتخاذ التدابير اللازمة لأمنهم وسلامتهم مما تسبب فى تعرض إحدى السيارات لحادث مرورى وتلفيات .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الأتوبيس وقائده يعمل سائق ، مقيم بمحافظة القليوبية .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدائري حادث فيس بوك القاهرة سائق المرج

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