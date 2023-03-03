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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إنتخابات نقابة المهن التمثيلية.. أسد يرعب النجوم .. إطلالات الفنانة بوسي وهشام ربيع

غادة عادل
غادة عادل

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

وصول يسرا وريهام سعيد إلى نقابة الممثلين للتصويت في انتخابات التجديد النصفي |صور
 

حضرت النجمة يسرا والإعلامية والفنانة ريهام سعيد إلى نادي نقابة المهن التمثيلية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.

إسعاد يونس وهاني سلامة يدليان بصوتهما في انتخابات نقابة المهن التمثيلية
 

حرص العديد من نجوم الفن علي الحضور في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وحضر منذ قليل النجمة إسعاد يونس وهاني سلامة ومنال سلامة و صبري فواز وأحمد مجدي و أحمد عزمي.

تعرف على سر غياب وفاء عامر عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية
 

أصيبت الفنانة وفاء عامر بكسر في يدها وهو ما منعها من حضور انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجري حاليا في نادي نقابة المهن التمثيلية.

بناء على طلب الجمهور.. حفلة إضافية لـ حسين الجسمي بـ عمان
 

يستعد الفنان حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي إضافي يوم 4 مارس، بجانب حفلتي يوم 2 و3، وذلك بناء على طلب الجمهور، ومن المقرر إحياء الحفلات في دار الأوبرا بسلطنة عمان.


روجينا وبناتها يدعمن أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. صور
 

حرصت الفنانة روجينا على دعم زوجها دكتور أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، كما حضرت بناتهما أيضا في الانتخابات.

طليقها حبس زوجها الحالي.. أبرز إطلالات الفنانة بوسي وهشام ربيع| صور
 

ألقي القبض على رجل الأعمال هشام ربيع، زوج الفنانة والمطربة بوسي، بسبب أزمة تتعلق بالشيكات والديون التي كانت بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق فطين سعيد.

بعد زواجهما.. ظهور شيري عادل وطارق صبري في انتخابات المهن التمثيلية
 

حرص عدد من الفنانين على الادلاء بصوتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية ؛ طارق صبري وزوجته شيري عادل وأحمد السعدني ونجوم مسرح أوس أوس وتوتا.

 

أصاب الجميع بالخوف| ظهور أسد يثير الجدل بانتخابات نقابة المهن التمثيلية.. صور
 

ظهرت مدربة الأسود لوبا الحلو ؛ في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى حاليا في نادي نقابة المهن التمثيلية.

 

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