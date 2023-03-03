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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طليقها حبس زوجها الحالي.. أبرز إطلالات الفنانة بوسي وهشام ربيع| صور

بوسي وهشام ربيع
بوسي وهشام ربيع

ألقي القبض على رجل الأعمال هشام ربيع، زوج الفنانة والمطربة بوسي، بسبب أزمة تتعلق بالشيكات والديون التي كانت بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق فطين سعيد.

وأفادت الأنباء بأن زوج الفنانة بوسي الحالي، كان يحاول حل أزمة الشيكات التي كانت بحوزة والد ابنها، وطليقها، لكن تطرق الأمر إلى بلاغات أمام النيابة، وكشف محامي فطين سعيد في تصريحات له أنه بالفعل تم القبض على هشام ربيع. 

وقال محامي طليق بوسي، إن زوجها الحالي كان من المفترض أن يقابله في إحدى البنوك لسداد الشيكات التي تبلغ قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه، لكنه حضر برفقه 3 آخرين واستولى على الأوراق وإيصالات الأمانة دون دفع المبلع. 

 

زواج بوسي وهشام ربيع 

وتزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني. 

 

في الوقت نفسه اختفت ضرة الفنانة بوسي عن الأضواء، وحولت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الخصوصية، بعدما عادت من العمر وارتدت الحجاب، بعد الأزمات التي تسببت بها في حياة هشام ربيع.

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