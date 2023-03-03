كافيين يعادل 14 كوب قهوة.. تحرك برلماني لتنظيم بيع مشروبات الطاقة للمراهقين

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم، بشأن بيع مشروبات الطاقة للمراهقين، بدون حملات توعية لهم بمدي ضرر هذه المشروبات.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلبها، أن العبوة الواحد من مشروبات الطاقة، تحتوي علي كافيين بمقدار 14 كوب قهوة، مستنكرة سهولة حصول الأطفال والمراهقين على مثل هذه المشروبات، من ثلاجة المشروبات الغازية في المحال العامة دون تنظيم لبيعها لهم.

وطالبتإيرين سعيد، هيئة سلامة الغذاء بتنظيم بيع هذه المشروبات للمراهقين والتنويه على الفئة العمرية التي يمكنها تناولها.

كما أكدت النائبة، ضرورة أن تهتم وزارة التربية والتعليم بمزيد من الحملات التوعوية للأطفال والمراهقين بالمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، للحفاظ على أولادنا.