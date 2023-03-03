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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان تدعم أشرف زكي: خير من يمثلنا

صدى البلد

حرصت الفنانة سلوى عثمان على دعم الفنان أشرف زكي وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": انت نقيبنا والسند والضهر لكل الفنانين  وخير من يمثلنا وتعلم كل تفاصيل النقابة".

وكشفت عن تفاصيل أعمالها الجديدة وتفاصيل تواجدها في مسلسل العمدة.


أكد النجم أحمد فهمي والنجمة نجلاء بدر وريم مصطفي في تصريح خاص لصدى البلد انهم أصروا على الحضور  رغم انشغالهم بتصوير مسلسل سره باتع.

وقال ابطال مسلسل سره باتع :" جئنا لانتخاب أشرف زكي لفترة جديدة فهو اكثر من يستحق ذلك ووجوده إضافة كبيرة للفن ".

بالشعر الأصفر ..يسرا وريهام سعيد في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

حضرت النجمة يسرا والإعلامية والفنانة ريهام سعيد الي نادي نقابة المهن التمثيلية للمشاركة في الانتخابات.

كما حضرت كلا من  إيناس عز الدين ودينا فؤاد وإنجي شرف وصبري فواز وأحمد جمال سعيد  .

 

برفقة أسد .. غادة عادل ونبيلة عبيد يظهران في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ظهرت النجمة غادة عادل ؛ برفقة أسد ؛ كما حضرت نبيلة عبيد في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجري حاليا في نادي نقابة المهن التمثيلية.


روجينا وبناتها يدعمان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. صور

حرصت النجمة روجينا على دعم زوجها دكتور أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

كما حضرت أبناء أشرف زكي يدعمه أيضا في الانتخابات حيث ساد الزحام المكان

و ظهر لطفي لبيب بعد أزمته الصحية حيث كان يتكئ على اثنين من أبنائه.


بعد زواجهما .. ظهور شيري عادل وطارق صبري في انتخابات نقابة المهن التمثيلية


حرض عدد من الفنانين على الادلاء بصوتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية ؛ طارق صبري وزوجته شيري عادل وأحمد السعدني ونجوم مسرح  أوس أوس وتوتا .


وانطلق منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفى الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.
 

تفاصيل انتخابات التجديد النصفي
وتشهد الانتخابات التي انطلقت منذ قليل انتخاب ثلاث أسماء على مقعد النقيب وهم الدكتور أشرف زكي  والفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي.
 

أسماء المرشحين لعضوية النقابة
ويترشح على عضوية النقابة 12 أسماء لاختيار 6 أسماء فقط، وتشهد الانتخابات التى تقام صباح اليوم الجمعة داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم منافسة كبيرة بين هؤلاء المرشحون لكونهم أسماء لديها خبرة كبيرة في مجال العمل النقابي وهم الفنان إيهاب فهمي وأحمد بدير و ولقاء سويدان وهند عاكف وعفاف رشاد وأشرف طلبة ونهال عنبر وحكمت عاطف وعلى كمالو ومحمد عاشور ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

نجلاء بدر أحمد جمال محمد صلاح ريهام سعيد سلوي عثمان أوس أوس الفنانة ريهام سعيد

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