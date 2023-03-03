30 دقيقة.. زيزو يطالب بركلة جزاء وبيراميدز يغيب هجوميا

مرت 30 دقيقة من عمر الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز ، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بشكل هجومي ووصل لمرمى بيراميدز في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق دونجا الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى وانتزعت اهات الجماهير.

وفي الدقيقة 8 وصل الزمالك لمرمى بيراميدز في هجمة مرتدة مررها مصطفى شلبي لأشرف روقا الذي دخل في العمق ولكنه تسرع في التمرير وأخطأ في ارسال الكرة لزيزو الذي سقط بسبب ابتعاد الكرة عنه وضاعت الهجمة على الأبيض.

وفي الدقيقة 12 وصل لاعبو الزمالك لمنطقة الجزاء عن طريق زيزو الذي حصل على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة، ولكنه لم يتمكن من صناعة أي خطورة على مرمى بيراميدز.



وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة توغل زيزو بين دفاعات بيراميدز وسقط بسبب عرقلة لاعب بيراميدز الذي اعترضه، وطالب زيزو باحتساب ركلة جزاء ولكن محمد عادل حكم المباراة لم يلتفت له وأشار باستمرار اللعب.

وواصل بيراميدز في الحفاظ على مرماه نظيفا حتى الدقيقة 20، ومنع الزمالك من تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 21 انطلق سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ليصل لمنطقة جزاء ولكن يتمكن أسامة جلال من ابعاد الكرة من أمامه ويمنعه من تسجيل هدف مؤكد للزمالك.

وفي الدقيقة 27 كرر الزمالك الهجوم مرة أخرى عن طريق مصطفى شلبي الذي تسلم كرة بطريقة رائعة ومرر الكرة لزيزو الذي سددها بطريقة غريبة.

و يضم تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.



ويضم تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف