التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

انتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

بدأ الزمالك اللقاء بشكل هجومي ووصل لمرمى بيراميدز في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق دونجا الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى وانتزعت اهات الجماهير.

وفي الدقيقة 8 وصل الزمالك لمرمى بيراميدز في هجمة مرتدة مررها مصطفى شلبي لأشرف روقا الذي دخل في العمق ولكنه تسرع في التمرير وأخطأ في ارسال الكرة لزيزو الذي سقط بسبب ابتعاد الكرة عنه وضاعت الهجمة على الأبيض.

وفي الدقيقة 12 وصل لاعبو الزمالك لمنطقة الجزاء عن طريق زيزو الذي حصل على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة، ولكنه لم يتمكن من صناعة أي خطورة على مرمى بيراميدز.



وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة توغل زيزو بين دفاعات بيراميدز وسقط بسبب عرقلة لاعب بيراميدز الذي اعترضه، وطالب زيزو باحتساب ركلة جزاء ولكن محمد عادل حكم المباراة لم يلتفت له وأشار باستمرار اللعب.

وواصل بيراميدز في الحفاظ على مرماه نظيفا حتى الدقيقة 20، ومنع الزمالك من تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 21 انطلق سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ليصل لمنطقة جزاء ولكن يتمكن أسامة جلال من ابعاد الكرة من أمامه ويمنعه من تسجيل هدف مؤكد للزمالك.

وفي الدقيقة 27 كرر الزمالك الهجوم مرة أخرى عن طريق مصطفى شلبي الذي تسلم كرة بطريقة رائعة ومرر الكرة لزيزو الذي سددها بطريقة غريبة.

وفي الدقيقة 35 دفع باتشيكو المدير الفني لبيراميدز باللاعب أحمد توفيق وخرج أحمد فتحي بعد حصوله على بطاقة صفراء في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة.

وفي أخطر الهجمات خلال مباراة اليوم مرر عبد الله السعيد كرة عرضية اقتنصها فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز في الدقيقة 37 من عمر المباراة ومرت بالقرب من القائم الأيسر وكادت ان تهدم مجهود لاعبي الزمالك الهجومي واقترابهم من تسجيل الهدف الأول.

أجرى باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تبديل ثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة بخروج محمود صابر ونزول إبراهيم عادل.

انفرد إبراهيم عادل في كرة رائعة مررها دونجا لاعب بيراميدز في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ولكن تمكن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من الخروج في وقت مميز واقتناص الكرة.

وتوقفت المباراة بعد تدخل قوي من دونجا لاعب بيراميدز على مصطفى شلبي في وسط ملعب الفريق الأبيض في الدقيقة 59، وأشار الحكم للجهاز الطبي لتلقي اللاعب العلاج.

وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة دفع فيريرا المدير الفني للزمالك بناصر منسي وخرج سيف الدين الجزيري لتنشيط خط الهجوم وتسجيل هدف التقدم.

تدخل علي جبر لاعب بيراميدز بقوة على مصطفى شلبي لاعب الزمالك، واحتسبها حكم المباراة خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجه جبر، ولكن لم تشكل أي خطورة على مرمى بيراميدز.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة، وحتل بيراميدز المركز الثاني ويرتفع رصيده للنقطة 39، بينما يتجمد الزمالك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

و يضم تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.



ويضم تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف