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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على ترتيب وعدد نقاط الزمالك وبيراميدز بعد التعادل في الدوري

صدى البلد

علق أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق على تعادل الزمالك مع بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :" التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز والزمالك في الدوري - بيراميدز بـ39 نقطة في الوصافة والزمالك بـ33 نقطة في المركز الخامس".

انتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

بدأ الزمالك اللقاء بشكل هجومي ووصل لمرمى بيراميدز في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق دونجا الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى وانتزعت اهات الجماهير.

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