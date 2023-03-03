مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلي تدعو لمحو قرية فلسطينية| تفاصيل

‏أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك بيان صدر من وزارة الخارجية اليوم الجمعة تدين فيه بأشد العبارات، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية.

وتابع أن الجميع يعلم أن الحكومة الإسرائيلية الآن هي حكومة يمينية بشكل كبير، ومن أكثر الحكومات اليمينية في تاريخ الكيان الإسرائيلي منذ عام 48 حتى الآن بقيادة نتنياهو.

وأوضح ضياء رشوان خلال برنامجه “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، أن الخارجية أدانت التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية ولم تسمى اسم الوزير، ولكن الجميع يعلمه والتي دعي فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية، وهو وزير مسؤول في حكومة دولة الاحتلال.

ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية

وأشار رشوان إلى أن وزارة الخارجية قالت إنه تحريض خطير وغير مقبول ويتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصب رسمي، وأكد البيان على الموقف المصري الداهم لضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد للإجرائيات الأحادية بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لـ وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام.