عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير غبي | السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشن هجومًا على “سموتريتش”

السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشن هجومًا على سموتريتش


أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، “توم نيدس”، عن غضبه تجاه تصريحات وزير المالية الإسرائيلي “سموتريتش” التي طالب فيها بمحو قرية حوارة عقب الاعتداءات التي شهدتها القرية.

ووصف السفير “نيدس” “سموتريتش” بالغبي، مشيرًا إلى أن لدى الأخير رحلة إلى واشنطن مع “داني نيفه” ولو كان الأمر بيده لألقى به من الطائرة.

“نيدس” ليس أول من هاجم “سموتريتش” بسبب تصريحاته، حيث هاجم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس” الأربعاء الماضي وزير مالية العدو، داعيًا “نتنياهو” و”مسؤولين إسرائيليين” آخرين للتنديد بهذه التصريحات.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن تصريحات “سموتريتش” “مثيرة للاشمئزاز وغير لائقة وتصل إلى حد التحريض على العنف”.

وتأتي التعليقات كما ورد، بعد أن “أُعجِبَ” وزير مالية العدو “بتسلئيل سموتريتش” بتغريدة لنائب رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية دعا فيها إلى محو قرية حوارة قبل ساعات من انتهاء الاعتداءات هناك.

ورفض “سموتريش” الاعتذار عن الإعجاب، قائلا في مؤتمر دي ماركر: “لماذا أحببت التغريدة؟ لأنني أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة، موضحًا أن “الدولة هي التي يجب أن تمحوها”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ترشيحاتنا

إصابة 30 فلسطينيا في إشتباكات بين قوات الإحتلال في نابلس

زلزال بتركيا وقلق في لبنان.. كل ما تريد معرفته عن انشقاق الأرض

بعد مصرع 57 في حادث قطار.. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة باليونان| صور

من الحزن..أهالي شبرا ملس بالغربية يشيعون جثمان رجل مات في عزاء والده

وزير غبي | السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشن هجومًا على “سموتريتش”

لأمر هام.. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يستدعي قائد لواء تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

تخطى 2000 دولار.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية بالمنزل

في هذه المناسبة | توب شفاف يعرّض إلهام شاهين لانتقاد لاذع

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ