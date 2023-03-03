وزير غبي | السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشن هجومًا على “سموتريتش”



أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، “توم نيدس”، عن غضبه تجاه تصريحات وزير المالية الإسرائيلي “سموتريتش” التي طالب فيها بمحو قرية حوارة عقب الاعتداءات التي شهدتها القرية.

ووصف السفير “نيدس” “سموتريتش” بالغبي، مشيرًا إلى أن لدى الأخير رحلة إلى واشنطن مع “داني نيفه” ولو كان الأمر بيده لألقى به من الطائرة.

“نيدس” ليس أول من هاجم “سموتريتش” بسبب تصريحاته، حيث هاجم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس” الأربعاء الماضي وزير مالية العدو، داعيًا “نتنياهو” و”مسؤولين إسرائيليين” آخرين للتنديد بهذه التصريحات.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن تصريحات “سموتريتش” “مثيرة للاشمئزاز وغير لائقة وتصل إلى حد التحريض على العنف”.

وتأتي التعليقات كما ورد، بعد أن “أُعجِبَ” وزير مالية العدو “بتسلئيل سموتريتش” بتغريدة لنائب رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية دعا فيها إلى محو قرية حوارة قبل ساعات من انتهاء الاعتداءات هناك.

ورفض “سموتريش” الاعتذار عن الإعجاب، قائلا في مؤتمر دي ماركر: “لماذا أحببت التغريدة؟ لأنني أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة، موضحًا أن “الدولة هي التي يجب أن تمحوها”.