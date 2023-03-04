سمية الخشاب تحذر محمد رمضان وترد بقوة على غادة عبدالرازق.. تفاصيل مثيرة على الهواء

حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة في برنامج "كتير هلقد"، تقديم الإعلامي هشام حداد المذاع، المُذاع عبر فضائية "mtv اللبنانية".

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أدلت ببعض التصريحات المثيرة للجدل حول حياتها الشخصية.



تحذير شديد اللهجة للفنان محمد رمضان



وردت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال “ماذا سيفعل الفنان محمد رمضان دون الفنانة سمية الخشاب في عمله الفني خلال السباق الرمضاني 2023؟”.



وقالت سمية الخشاب، في تصريحات تليفزيونية، أعتقد إن محمد رمضان هيقدم مسلسل في غاية الروعة في السباق الرمضاني الجديد، وأكيد هتابع مسلسل محمد رمضان، ولو عندي وقت؛ هشوف كل حاجة.



وأضافت سمية الخشاب، ضاحكة: “محمد رمضان بدون سمية الخشاب، هيضيع، وسعدت بالعمل مع محمد رمضان في مسلسل موسى”، مشيرة إلى أن مسلسل موسى مع محمد رمضان، عمل في غاية الروعة، وعملت معه دويتو جيد، وهو ممثل طيب.

رد ناري بشأن خلافها مع غادة عبدالرازق

وردت الفنانة سمية الخشاب، على حقيقة ما يثار بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة غادة عبدالرازق، وخاصة أنها كتبت منشورا عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا عن معايير الأنوثة.

وقالت سمية الخشاب، في تصريحات تليفزيونية، نشرت بوست ولا أقصد غادة عبدالرازق ، وهي حلوة في كل الألوان ، ويليق عليها كل حاجة وهي حبيبتي، ولا يوجد أي خلاف معها، مضيفة كل أن الموضوع ان الأكثر انوثة شيء يحكم فيه الجمهور، ومش كل حد حط عدسات وعمل شعره صبغة سوداء يبقى أكثر أنوثة.

تحدي اللعبة المثيرة للجدل "إوعى يفقع"



شاركت سمية الخشاب في لعبة تدعى "اوعى يفقع"، وهي عبارة عن بالون كبير يتم ضخ الهواء به أثناء توجيه بعض الأسئلة للضيوف.

ووجه الإعلامي هشام حداد العديد من الأسئلة الصعبة للفنانة سمية الخشاب مثل كم عدد المصاعد الموجودة في برج خليفة و بـ أي عام توفى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ و وما عدد أوراق "الكوتشينة"، وعدد ألوان قوس قزح، وما ارتفاع الهرم الأكبر خوفو.

وفازت الفنانة سمية الخشاب بـ اللعبة في نهاية فقرة البالون.

زفة على الهواء



ردت سمية الخشاب، خلال حوارها بالبرنامج، عن هل تخوض تجربة جديدة للزواج، مؤكدة،:" لو لاقيت شخص بيني وبينه كيميا اكيد مش هتردد".

وعن مواصفات فتي احلامها، قالت سمية الخشاب،:" مش مواصفات كتير ولكن المهم يكون راجل بمعني الكلمة.

ومنح مقدم البرنامج،:" طرحة عروس لسمية الخشاب، معقبا:" بنعمل بروفا مش اكتر بس زغرطي ياسمية، لتستجيب الأخيرة وتزغرد.

أنا أحلى من جورجينا

وعبرت الفنانة سمية الخشاب عن إعجابها بنجم كرم القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرددة: "مشاعري لـ كريستيانو رونالدو بريئة، أحب لعبه وتركيزه، راجل مضيع عمره في التمرين".

علقت الخشاب خلال استضافتها في برنامج "كتير هالقد"، الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد عبر قناة MTV اللبنانية: على تصريح سابق لها قالت فيه لجورجينا رودريجيز صديقة رونالدو "لن تكوني مثلي" بقولها: "مفيش حد ممكن يكون زي حد، في سمية واحدة وجورجينا واحدة، شوف الجاذبية والحلاوة".

وردا على سؤال من أحلى أنت أم جورجينا؟ قالت: "أنا طبعا، الروح العربية"، مضيفه أنها لا تشعر بالغيرة من جورجينا رودريجيز، وكريستيانو بالنسبة لها لاعب فقط.