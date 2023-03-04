طريقة عمل البيتزا بشكل مشهي ومذاق لا يقاوم

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاقها.



مقادير عمل البيتزا



3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر

ماء دافئ للعجن حسب الطلب

1/4 كوب زيت

ملح



صوص بيتزا حسب الرغبة

مكعبات فلفل اخضر

جبنة

زيتون اسود

زيتون اخضر

مكعبات طماطم صغيره



طريقة عمل البيتزا



نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف والملح والزيت ثم اعجن بالدقيق الى ان تتكون عجينة متماسكة.



تغطى وتترك من نص الي ساعة حتى تختمر.



افردى العجينة وتقطع بالقطاعة الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون .