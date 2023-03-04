تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البط بالبرتقال اللذيذ ، فالكثير يفضل تحضيره بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق البط.





طريقة تتبيل البطة





للتبيل



برتقال

جزر

طماطم

بصل

2 فص من الثوم

بشر برتقالة

ملعقة كبيرة عسل

ملح

فلفل أسود

رشة حبهان بودر



طريقة عمل البط بالبرتقال



- في البداية يعصر البرتقال لتحضير كوب من عصير البرتقال.

- في الخلاط يخفق العصير مع البصلة وحبة الطماطم وكل من الثوم وبشر البرتقال مع العسل والملح والفلفل والحبهان، ويتم خفق المكونات معا جيدا حتى يصبح القوام ناعما ومتجانسا.

- عمل فتحات في لحم البط بالعرض حتى تتشرب التتبيلة، وتوضع البطة داخل الكيس الحراري، مع إضافة باقي التتبيلة ووضع البصل والجزر والطماطم.



- مراعاة غلق الكيس الحراري جيدا، وتترك البطة داخل الكيس الحراري وتحفظ في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة جيدا.



- في صينية داخل فرن يوضع ماء مغلي أسفل الكيس ويشق فتحات بسيطة في الكيس للتهويه ثم بعد ذلك تدخل الصينية فرن ساخن جدا درجة حرارة 220 لمدة نصف ساعة علي درجة عالية ثم بعد ذلك تهدأ النار تترك البطة حتي يكتمل نضجها وتخرج من الفرن.





ملاحظات مهمة لنجاح عمل البط بالبرتقال



- كل كيلو من البط ياخذ ساعة كاملة داخل الفرن.

- ضرورة تنظيف ونقع البط بالدقيق والملح والخل قبل تتبيله.

- ضرورة أخذ القشرة الخارجية للبرتقال والابتعاد عن الطبقة البيضاء.

- يمكن استبدال العسل الأبيض بالسكر لكن العسل يعطي لون ولمعة أفضل للبط.

- ضرورة عمل فتحات داخل الكيس الحراري حتي لا ينفجر داخل الفرن.

- ضرورة إدخال البط علي فرن ساخن جدا لسهولة طهي لحم البط.

- يمكن إضافة بعض قطرات الليمون إن لم يتوفر برتقال بلدي.