عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البط بالبرتقال

طريقة عمل بط بالبرتقال
طريقة عمل بط بالبرتقال

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البط بالبرتقال اللذيذ ، فالكثير يفضل تحضيره بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق البط. 
 

أكلة العرسان.. أسرار لا تتخيلها عن تناول البط ليلة الدخلة

خلال يوم.. ماذا يحدث في الإجهاض الجراحي؟


طريقة تتبيل البطة 
 


للتبيل
 
برتقال
جزر
طماطم
بصل
2 فص من الثوم
بشر برتقالة
ملعقة كبيرة عسل
ملح
فلفل أسود
رشة حبهان بودر


طريقة عمل البط بالبرتقال


- في البداية يعصر البرتقال لتحضير كوب من عصير البرتقال.
- في الخلاط يخفق العصير مع البصلة وحبة الطماطم وكل من الثوم وبشر البرتقال مع العسل والملح والفلفل والحبهان، ويتم خفق المكونات معا جيدا حتى يصبح القوام ناعما ومتجانسا.
- عمل فتحات في لحم البط بالعرض حتى تتشرب التتبيلة، وتوضع البطة داخل الكيس الحراري، مع إضافة باقي التتبيلة ووضع البصل والجزر والطماطم.


- مراعاة غلق الكيس الحراري جيدا، وتترك البطة داخل الكيس الحراري وتحفظ في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة جيدا. 


- في صينية داخل فرن يوضع ماء مغلي أسفل الكيس ويشق  فتحات بسيطة في الكيس للتهويه ثم بعد ذلك تدخل الصينية فرن ساخن جدا درجة حرارة 220 لمدة نصف ساعة علي درجة عالية ثم بعد ذلك تهدأ النار تترك البطة حتي يكتمل نضجها وتخرج من الفرن.
 


ملاحظات مهمة لنجاح عمل البط بالبرتقال


- كل كيلو من البط ياخذ ساعة كاملة داخل الفرن.
- ضرورة تنظيف ونقع البط بالدقيق والملح والخل قبل تتبيله.
- ضرورة أخذ القشرة الخارجية للبرتقال والابتعاد عن الطبقة البيضاء.
  - يمكن استبدال العسل الأبيض بالسكر لكن العسل يعطي لون ولمعة أفضل للبط.
 - ضرورة عمل فتحات داخل الكيس الحراري حتي لا ينفجر داخل الفرن.
- ضرورة إدخال البط علي فرن ساخن جدا لسهولة طهي لحم البط.
- يمكن إضافة بعض قطرات الليمون إن لم يتوفر برتقال بلدي.

الاجهاض طريقة عمل البط بالبرتقال البط بالبرتقال طريقة عمل البط بط بالبرتقال ​​​​​​​health طريقة تتبيل البطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة .. إعلان صادم من الأرصاد

شاهد.. رد فعل زوجة نجم الأهلي بعد عودته للقائمة أمام القطن

موضوعات متعلقة

بـ6 وصفات مجربة.. تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

بالبرتقالي اللامع.. بسنت شوقي تبهر متابعيها من مهرجان القاهرة السينمائي

أكلات ما تتاكلش مع بعض.. اكتشف التركيبات الغذائية الأخطر على الصحة

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

ترشيحاتنا

البيض نزل 30 جنيه والفراخ بـ 68.. مفاجآت سارة للمواطنين في أسعار الدواجن

نجم الأهلي السابق: لاعيبة الزمالك لا تتحمل المسئولية.. وهذه نصيحتي لـ فيريرا

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

7 محترفين مرشحين لـ قائمة المنتخب.. ووجه جديد من الأهلي

الوداع.. يوري مرقدي يعود من الاعتزال ويحيى آخر حفلاته بمصر

خطفت زميلتها الممرضة لعشيقها لترضيه.. فضيحة بدون صوت في أطفيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ