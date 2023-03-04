حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان المؤسسة في القليوبية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من ميدان المؤسسة.



وقال اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الحملة جاءت فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتضمنت الحملة التي شنها حى غرب شبرا الخيمة بمنطقة ميدان المؤسسة، إزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين المتواجدين بالميدان ، وأكد رئيس الحى ان الحملات مستمرة لضبط الشارع وإزالة أي مخالفات موجودة.



من ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة علي الطريق الزراعي وأعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول .



بالإضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات علي الشارع العام وأرصفة المشاه وذلك في إطار خطه المحافظة علي استعاده الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.



بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة ، حيث تم الانتهاء من أعمال اللبشة الحديدية وجاري صب الطبقة الخرسانية من الباكية الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.



كما وجه المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة وتذليل العقبات حتي يتم الانتهاء بشكل كامل من كل اعمال الصيانة.

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