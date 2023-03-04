96 ألف طالب .. التحالف الوطني يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "لمصر نبني أجيال"

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني، إن التحالف يطلق نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "لمصر نبني أجيال"، والتي تستهدف دعم صحة أطفال المدارس، في النطاقات الجغرافية الأولى بالرعاية.



وأضاف "عصام عبدالرحمن" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم إجراء مسحات طبية لكل أطفال المدارس، في مركزي الوقف في شمال قنا، ومركز قوص بجنوب قنا، منوها بأن نتائج المرحلة الأولى كانت مبشرة.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى شملت وجود وانتشار قوافل طبية، لعلاج أمراض العيون والسكر والتقزم والأنيميا، منوها بأن هذه المبادرة ساهمت في تقليل نسبة التسرب في التعليم، نتيجة إصابة الأطفال وشعورهم بالتنمر من الآخرين.



وأوضح أن التحالف أعلن تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة، حيث تستهدف المرحلة الثانية ضعف عدد طلاب المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 48 ألف طالب، والثانية تستهدف 96 ألف طالب.