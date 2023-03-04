الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نيوكاسل بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 15 من زمن المباراة.



وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكي، كانجي، دياز، ووكر.

خط الوسط: رودريجو، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، خلف أرسنال، متصدر الترتيب، بـ 60 نقطة، في المقابل يحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 41 نقطة.