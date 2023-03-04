لسه الشتاء مخلصش .. موعد انكسار الموجه الحارة وانخفاض درجات الحرارة

فاجأنا فصل الشتاء، بموجه حارة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على غير المتوقع، حتى ظن الجميع بأنه انتهى مبكرًا، وقام الكثيرون بتخفيف ملابسهم وارتداء الملابس الصيفية، متسائلين هل ستنتهي تلك الموجه الحارة، وستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، أم تستمر درجات الحرارة مرتفعة كما هي؟

مع تساؤلات الجميع عن حالة الطقس خلال الفترة القادمة، حتى موعد انتهاء فصل الشتاء رسميًا، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا مرة أخرى، بعد أن ارتفعت كثيرًا وساد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فكيف ستكون حالة الطقس على مدار أسبوع..

حالة الطقس غدًا الأحد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود، غدًا الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، محذره من التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية، خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 14

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 16

موعد انتهاء الموجه الحارة وانخفاض درجات الحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه بدء من يوم الإثنين القادم سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً.

حالة الطقس الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، الاثنين الموافق 6 مارس، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 24 والصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 16

حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء للجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 22 والصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 14

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 والصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 11

جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 14

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 والصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 11

جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 14

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة