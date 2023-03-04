ممرضة بدمياط تتفاجئ بـ 2 مليون جنيه في حساب الفيزا .. ماذا فعلت ؟

عندما تجتمع المفاجأة والذهول مع مغريات الحياة في حياة إنسان، يكون المرء أمام اختبار كبير مع النفس، إما يكون صادقًا ويتحلى بالشرف والأمانة، أو تتحكم فيه نفسه الأمارة بالسوء ساعيًا وراء رغباتها، خاصة وإذا كانت تلك المفاجأة وجود مبلغ 2 مليون جنيه في الحساب الشخصي الخاص بك.

ممرضة تفاجئ بـ 2 مليون جنيه في حسابها

بعد أن علمت الممرضة ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي، مركز كفر سعد دمياط، التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، بتوفير مرتبها الشهري في حسابها الشخصي، توجهت للقيام بصرفه من ماكينه السحب الآلي، إلا أنها وجدت نفسها أمام مفاجاة وجود مبلغ قدره « مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه» تقريبًا، بخلاف راتبها الشهري.

تحلت الممرضة ياسمين عبدالمحسن بالشرف والأمانة، وعلى الفور قررت التقدم ببلاغ للمسئولين في الإدارة الصحية والحسابات، وتوجهت بصحبة محاميها أحمد عيد عبدالكريم لعمل محضر بمباحث الأموال العامة، دون تردد.

ممرضة دمياط تحرر محضر بـ 2 مليون جنيه

قامت ممرضة الوحدة الصحية في دمياط، بتحرير محضر بواقعة عثورها على مبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا في حسابها الشخصي بينما كانت تقوم بصرف راتبها الشهري، تحت رقم 885 لسنة 2023 إداري كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتسليمها الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.