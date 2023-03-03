هل أنت منهم.. هذه الفئات تزيد رواتبهم 1300 جنيه دفعة واحدة بقرار الرئيس

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للمرتبات، موجهًا بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، حيث وجه بتعجيل تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول ابريل القادم بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.. فما التفاصيل؟

زيادة مرتبات بقيمة تصل إلى 1300 لهذه الفئات..

تعمل وزارة المالية على وضع القواعد والإجراءات التي من شآنها المساعدة على تنفيذ كافة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح الدكتور وليد عبدالله، وكيل الوزارة، أن الزيادات التي أقرها الرئيس ستعمل على تحسين دخل قطاع كبير من العاملين في الجهات الحكومية.

وأكد عبدالله، في مداخلة هاتفية، لبرنامج « حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه وفقًا للقرارات الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تقل الزيادة على الدخل عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سواء من الدرجة السادسة حتى الدرجات الممتاز، إضافة إلى كوادر أخرى منها وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، وكل كادر له نظام إثابة مختلفة.

وأوضح وكيل وزارة المالية أن كادر المهن الطبية الذي كان يتراوح قيمة البدل للعاملين به ما بين 700 و 1225 جنيه، أصبح الآن يوجد مقترح لزيادة هذا البدل بنسبة 70% أي بقيمة من 400 حتى 475 جنيه لكل الدرجات، ممثلاً بقيمة الأجر الشهري للدرجة الثالثة للمهن الطبية والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 5 آلاف جنيه، ووفقًا للقرارات الجديدة يتم إضافة قيمة مقطعة تصل قيمت الزيادة إلى ألف جنيه، وفي بعض الحالات قد تصل تلك الزيادة من 1300 إلى 1400 جنيه، كونه يوجد حد أدنى للدرجة الثالثة ذاتها.

قرارات الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول ابريل 2023، بحيث يزداد بموجبها داخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بحيث تكون :

الزيادة للدرجة السادسة وما يعادلة بقيمة 3500 جنيه شهريًا

الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا

حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا

حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا

ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول ابريل 2023.

رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل القادم.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.