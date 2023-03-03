عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل أنت منهم.. هذه الفئات تزيد رواتبهم 1300 جنيه دفعة واحدة بقرار الرئيس

صدى البلد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للمرتبات، موجهًا بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، حيث وجه بتعجيل تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول ابريل القادم بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.. فما التفاصيل؟ 

txt

2000 جنيه تراجعا في الطن.. سعر كيلو الأرز يتجه للانخفاض في الأسواق

txt

ماذا عن مصر.. أكثر الأماكن الخطرة والآمنة من الزلازل

زيادة مرتبات بقيمة تصل إلى 1300 لهذه الفئات..

تعمل وزارة المالية على وضع القواعد والإجراءات التي من شآنها المساعدة على تنفيذ كافة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح الدكتور وليد عبدالله، وكيل الوزارة، أن الزيادات التي أقرها الرئيس ستعمل على تحسين دخل قطاع كبير من العاملين في الجهات الحكومية.

وأكد عبدالله، في مداخلة هاتفية، لبرنامج « حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه وفقًا للقرارات الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تقل الزيادة على الدخل عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سواء من الدرجة السادسة حتى الدرجات الممتاز، إضافة إلى كوادر أخرى منها وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، وكل كادر له نظام إثابة مختلفة.

وأوضح وكيل وزارة المالية أن كادر المهن الطبية الذي كان يتراوح قيمة البدل للعاملين به ما بين 700 و 1225 جنيه، أصبح الآن يوجد مقترح لزيادة هذا البدل بنسبة 70% أي بقيمة من 400 حتى 475 جنيه لكل الدرجات، ممثلاً بقيمة الأجر الشهري للدرجة الثالثة للمهن الطبية والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من 5 آلاف جنيه، ووفقًا للقرارات الجديدة يتم إضافة قيمة مقطعة تصل قيمت الزيادة إلى ألف جنيه، وفي بعض الحالات قد تصل تلك الزيادة من 1300 إلى 1400 جنيه، كونه يوجد حد أدنى للدرجة الثالثة ذاتها.

قرارات الرئيس السيسي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: 

أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول ابريل 2023، بحيث يزداد بموجبها داخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بحيث تكون : 

  • الزيادة للدرجة السادسة وما يعادلة بقيمة 3500 جنيه شهريًا
  • الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا
  • حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا
  • حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا

ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول ابريل 2023.

رابعًا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل القادم.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي زيادة الحد الأدنى للمرتبات زيادة مرتبات بقيمة تصل إلى 1300 كادر المهن الطبية وزارة المالية قرارات الرئيس السيسي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ترشيحاتنا

إصابة 30 فلسطينيا في إشتباكات بين قوات الإحتلال في نابلس

زلزال بتركيا وقلق في لبنان.. كل ما تريد معرفته عن انشقاق الأرض

بعد مصرع 57 في حادث قطار.. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة باليونان| صور

من الحزن..أهالي شبرا ملس بالغربية يشيعون جثمان رجل مات في عزاء والده

وزير غبي | السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشن هجومًا على “سموتريتش”

لأمر هام.. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يستدعي قائد لواء تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

تخطى 2000 دولار.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية بالمنزل

في هذه المناسبة | توب شفاف يعرّض إلهام شاهين لانتقاد لاذع

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ