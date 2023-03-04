سر هرم خوفو العظيم.. التكنولوجيا تقود لاكتشاف مقبرة ملك الهرم الأكبر

التاريخ يسطر عظمته باكتشاف جديد داخل هرم خوفو ومن المتوقع أن يقود هذا الكشف إلي اكتشاف مقبرة ملك الهرم الاكبر، التى لم تكتشف بعد حتى الآن، لتكون نقطة مضيئة في تاريخ كنوز الأهرامات، حيث تم الكشف عن ممر بطول 9 أمتار و عرض 2.10 متر .

أطل علينا الكشف الجديد عبر فريق علمي محترف ScanPyramids تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ، مستخدمين فيه التطور التكنولوجي بالتعاون مع أكبر الجامعات الدولية بـ 4 دول للخروج بنتائج علمية مثبته .

وبدأ العمل بمشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"منذ عام 2015 ، لتخرج نتائجة اليوم عبر الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لـ هرم خوفو الأكبر ، ليؤكد العالم الاثري الكبير الدكتور زاهى حواس أنه من المتوقع ان يقود لاكتشاف مقبرة الملك خوفو.

هرم خوفو

على جانب أخر أكدت جميع الجهات العاملة على المشروع انه جاري استمرار العمل والبحث العلمي باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية المتطورة والآمنة تماماً، للكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة إحدى نقاط القوة التي تتميز بها مصر ، والتى بدأت من هرم خوفو .

وكشف القائمين على الكشف عن استخدام ٥ تقنيات تكميلية غير مدمرة لمسح الأهرامات واكتشاف الفراغات المهمة غير المعروفة للكشف عن الممر المكتشف في هرم خوفو على شكل جمالوني، وهم عبر التحليل المعماري والرقمي ثلاثي الأبعاد، ورصد جزيئات الميون ، مسح الأشعة تحت الحمراء، قياسات الجيو رادار ، قياسات الموجات فوق الصوتية للخروج بنتائج جيدة.