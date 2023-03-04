بعد 55 ثانية .. محمد شريف يسجل أسرع هدف لـ الأهلي أمام القطن الكاميروني

أحرز محمد شريف هدف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الأول فى مرمى نظيره القطن الكاميروني بعد 55 ثانية في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادى الأهلي ومرر طاهر محمد طاهر الكرة الى محمد شريف فى اسرع أهداف الاهلى بعد 55 ثانية.

برونو سافيو

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

فيما تغيب عن تشكيل الفريق النجم حسين الشحات.