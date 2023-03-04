سفير روسيا بالصين : تعاون عسكري مع بكين لمواجهة تهديدات الناتو بآسيا

قال السفير الروسي لدى بكين إيجور مورجولوف يوم السبت إن روسيا والصين ستواصلان شرح المخاطر والتهديدات التي يمثلها وجود الناتو في المنطقة لجميع دول آسيا والمحيط الهادئ، وستواصلان بناء التعاون العسكري مع الدول الشريكة.



واضاف 'هناك حاجة للشرح لجميع دول المنطقة ، حيث يوجد لروسيا العديد من الأشخاص المتشابهين في التفكير ، الأخطار والتهديدات التي يشكلها وجود الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسنواصل العمل ذي الصلة مع أصدقائنا الصينيين قال مورغولوف للإذاعة الصينية.



وقال مورجولوف، ردا على سؤال حول كيفية مواجهة الدولتين الشريكتين لنشر الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، يجب على موسكو وبكين أيضًا مواصلة جهودهما للحفاظ على الهيكل الأمني ​​للمنطقة في فترة ما بعد الحرب الباردة.



وقال السفير للمذيع 'بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون ، سنرد ببناء تعاون عسكري تقني مع دولنا ذات التفكير المماثل في المنطقة ، بما في ذلك الصين'.



وقال مورغولوف أيضًا إن الغرب سعى لتقويض الهيكل الحالي للأمن والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال تقديم نظام جديد قائم على الناتو بدلاً من ذلك.



'لقد أعربت مرارًا عن حيرتي بسبب اندفاع الناتو إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في قمة مدريد في يونيو من العام الماضي ، أعلن حلف شمال الأطلسي رسميًا أن مجال مسؤوليته أصبح عالميًا في تلك اللحظة. وهذا يثير الكثير من التساؤلات بالنسبة لنا '.



وقال الدبلوماسي الروسي في الختام إنه لا يرى جوانب إيجابية لحقيقة ظهور الناتو في المنطقة.