صداع العصر.. ماذا فعلت الحكومة لمحاصرة الزيادة السكانية وخفض نسبة المواليد؟

تضع الدولة المصرية قضية الحد من الزيادة السكانية على رأس أولوياتها، وتبذل أجهزة ومؤسسات الدولة جهودا كبيرة لتحقيق الهدف المرجو.

يذكر أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عاما، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفى بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2023 عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين ؛ حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من 2022.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، والدقهلية 7 ملايين نسمة، والبحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، والقليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، والإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام خلال مؤتمر صحفي، أن قضية الزيادة السكانية "حياة أو موت، وسيكون هناك برامج مالية تحفيزية للسيدات ممن تلتزم بطفلين".

حوافز للحد من الزيادة السكانية

وسبق أن استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً في يناير 2023 عن مشروع "2 كفاية" منذ نشأته في عام 2018، حيث جاء في التقرير إنجازات المشروع بخفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف في 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.

وذكر التقرير، أنه خلال عمل المشروع تم تحقيق النتائج التالية؛

التعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة بالمشروع بعدد 10 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب والأكثر فقراً، بالإضافة إلى حي الأسمرات.

إجراء عدد 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات بعدد 10 محافظات وحي الأسمرات.

تجهيز وتشغيل عدد 65 عيادة 2 كفاية تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.

تنفيذ 2,000,000 زيارة تردد إلى وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة.

ترددت على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية 360,000) سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور عدد 449.682 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة الصحية ، المجتمعية، الدينية.

تنفيذ 40 عرض مسرح شارع بمراكز وقرى حياة كريمة وحي الأسمرات واستفاد منها ما يقرب من 42,000 مستفيد ومستفيدة.

تنفيذ عدد 703,000 مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا، وكذلك المتابعة أثناء تفشى الجائحة.

تأهيل عدد 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع "زيارات منزلية".

تدريب 130 كادر طبي (طبيبة ، ممرضة) على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي حول "الزيادة السكانية" وذلك خلال شهر ديسمبر 2022 على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

المصريون وأزمة الزيادة السكانية

وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 75.6% من المصريين بالعينة مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية - وهي نسبة مرتفعة عما كانت عليه في أبريل الماضي، حيث بلغت وقتها 70.5%، في حين كان 11.9% من المبحوثين بالعينة ليس لديهم إدراك بمواجهة الدولة مشكلة في الزيادة السكانية.

وبسؤال أرباب الأسر بالعيّنة عن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالتقريب، ذكرت النسبة الكبرى منهم (31.8%) أنه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3% أنه يتراوح ما بين 100 و105 ملايين نسمة (ويذكر أن عدد سكان مصر وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز 104 ملايين نسمة مع نهاية عام 2022).

وفي نفس الإطار؛ أشار 91.1% من الأسر المصرية إلى تأييدهم لبرامج تنظيم الأسرة، فيما رفض 1.9% برامج تنظيم الأسرة، كما رأي 52.5% أنه في ظل الظروف الحالية فإن العدد المناسب للأطفال في كل أسرة يجب ألا يزيد عن طفلين، و29.1% ذكروا ثلاثة أطفال.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق في يناير 2023 على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار أمريكي إلى المشروع.

وتهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة وقوية للحد من الزيادة السكانية ، مشددين على ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ودعم هذه المنظومة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وطالب البعض بإصدار قانون يجرم زواج القاصرات ومواجهة التسرب من التعليم وتفعيل دور المجلس القومي للسكان.

انخفاض المواليد في المحافظات

أصـدر الجهـاز المركـزي للتعبئة العـامة والإحصاء بياناً صحفيا في نوفمبر 2022، بمناسبـة إعلان نتائج دراسة "أسباب انخفاض المواليد في بعض محافظات مصر "، حيث تم اختيار عدد المحافظات طبقاً لأكثر المحافظات انخفاضاً في المواليد في السنوات الأخيرة (2016-2020)، وبحيث تكون ممثلة لأقاليم الجمهورية، وهي: محافظات (بور سعيد- السويس- دمياط- القليوبية- الفيوم) تمثل أكثر المحافظات انخفاضا في المواليد ومحافظات (المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا) تمثل أقل المحافظات انخفاضاً في عدد المواليد.

وترتفع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المحافظات الأكثر انخفاضا لتصل إلى 77,5% مقابل 60,9 % في المحافظات الأقل انخفاضا، وترتفع نسبة النساء المتزوجات حاليا اللائي تتخذن قرار استخدام وسيلة تنظيم الاسرة بأنفسهن في المحافظات الاكثر انخفاضا الى 55.2 % بالمقارنة بالنساء في المحافظات الأقل انخفاضا 31.9%.

وكلما ارتفع المستوى التعليمي ينخفض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة، حيث بلغت نسبة اللائي لم يحصلن على شهادة تعليمية 12.5% في المحافظات الأكثر انخفاضاً مقابل 33.4% في المحافظات الأقل انخفاضاً.

وينخفض متوسط عدد الأطفال لدى النساء اللائي يعملن ليصل الى 2.9 طفل لكل سيدة تعمل بالمحافظات الأكثر انخفاضاً مقابل 3.4 طفل بالمحافظات الأقل انخفاضا، في حين يصل متوسط عدد الأطفال الي 3.0 طفل لكل سيدة لا تعمل بالمحافظات الأكثر انخفاضاً مقابل 3.6 طفل بالحافظات الأقل انخفاضاً.

وبلغت نسبة الزواج المبكر في المحافظات الأقل انخفاضاً في المواليد 30% مقابل 22% في المحافظات الأكثر انخفاضاً، فففي المحافظات الأكثر انخفاضا 44 % من النساء يرغبن في أسرة من طفلين، بينما في المحافظات الأقل انخفاضا فنجد أن إنـجاب أربع أطفال يمثلان عدد الأطفال المرغوب فيهم وبنسبة تصل إلى 36.5 %، وغالبية النساء بالمحافظات الأكثر انخفاضا لا يفضلن إنـجاب طفل ذكر إذا كان لديهن بنات فقط بنسبة تصل إلى 77.4 %، مقابل 54.3 % للنساء بالمحافظات الأقل انخفاضاً.

وقال الدكتور ابراهيم عبد الرحمن خليفة أستاذ علم الاجتماع والتنمية بجامعة الأزهر، إن الدولة عمدت للعديد من برامج الدعم المجتمعي من خلال برامج تكافل وكرامة والتي تهتم بتدريب وتوعية المرأة المعيلة كي تصبح فرداً منتجاً قادراً على على رعاية أطفالها بدلاً من تسريبهم من التعليم.

وأضاف خلال تصريحات، أن هذه البرامج تجبر الأسرة على إلزام أطفالهم بالالتحاق بالتعليم وإلّا خرجت الأسرة من إطار الدعم الذي يكفله لها البرنامج وهذه البرامج تقوم بتأصيل مفهوم دور المرأة ونبذ الفكر الذكوري الذي يدفع المجتمعات الريفية للإنجاب مرات عديدة بهدف الحصول على أكبر عدد من الذكور، وهذا الفكر الذكوري يجب تغييره خاصة فى ريف وصعيد مصر ومع نبذ هذا الفكر الذكوري تقل معدلات الإنجاب والوصول بالقناعة والرضا حال إن رزقت الأسرة بالفتيات.