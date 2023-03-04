أنهى المهمة بنجاح.. الأهلي يهزم القطن بثلاثية ويشعل المنافسة في دوري الأبطال

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي فى شباك القطن الكاميروني محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل.

وشهدت مجريات الشوط الأول تفوق النادي الأهلي هجوميًا ودفاعيًا وترجم ذلك عبر تسجيله هدفين فقط فى الدقيقة الأولى والـ 40 من عمر اللقاء.

جبهة النادى الأهلى التى قادها التونسي على معلول شكلت خطورة كبيرة على دفاعات القطن الكاميروني من خلال إرساله الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء وكلفت المنافس استقبال شباكه هدفين.

النادي الأهلي بدأ بتركيز خطف هدفا مبكرا وتحقق له ذلك بعد 55 ثانية عن طريق محمد شريف بعد استغلاله تحرك طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء وخلق مساحات في الخطوط الخلفية للمنافس.

وأضاع النادي الأهلي العديد من الفرص المحققة التي لو تمت ترجمتها لخرج المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة على الأقل حصيلة الشوط الأول.

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بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادى الأهلي ومرّر طاهر محمد طاهر الكرة الى محمد شريف فى أسرع أهداف الأهلى بعد 55 ثانية.

وتعرض محمد هاني إلى العرقلة في الدقيقة الرابعة وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وأرسل على معلول نجم النادي الأهلي كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة السادسة أبعدتها دفاعات فريق القطن الكاميروني.

برونو سافيو

وسدّد محمد شريف فى الدقيقة السابعة قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمى حارس القطن الكاميروني لتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

وفشل المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة في السيطرة على إحدى الكرات فى منتصف الملعب ما تسبّب فى شن القطن الكاميروني هجمة لم تكتمل.

وواصل النادي الأهلي السيطرة على منتصف الملعب والضغط على الخطوط الخلفية فى المقابل غابت الفاعلية الهجومية لفريق القطن الكاميروني.

وأرسل على معلول كرة في الدقيقة 16 داخل منطقة الجزاء وينجح حارس القطن الكاميروني فى الإمساك بها .

راوغ طاهر محمد طاهر مدافع القطن الكاميروني فى الدقيقة 18 داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية تبعدها عناصر الفريق الكاميروني إلى ضربة ركنية.

وظهرت ملامح القطن الكاميروني الهجومية فى الدقيقة 24 بعد ما سدد كروجر اللاعب الكاميروني كرة قوية تمر بعيدا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

حمدى فتحى يهدر هدفين لـ الأهلي

وأضاع فى الدقيقة 27 حمدي فتحي فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الكاميروني بصعوبة.

ومرر محمد هاني فى الدقيقة 28 كرة داخل منطقة الجزاء فشل محمد شريف فى السيطرة عليها وسددها حمدى فتحى لتمر أعلى عارضة حارس مرمى القطن الكاميروني وتضيع فرصة الهدف الثاني للنادي الأهلي.

ولجأ السويسري مارسيل كولر إلى إجراء تغيير اضطراري بنزول شادي حسين بدلا من محمد شريف بعد تعرض الأخير إلى الإصابة.

هدف الأهلي الثاني

وسجّل أحمد قندوسي هدف الأهلي الثاني فى شباك القطن الكاميروني في الدقيقة 40 بعد ما تلقى تمريرة على معلول سددها برأسه في الشباك.

بدأ النادي الأهلي الشوط الثاني بنفس التشكيل فيما أجرى القطن الكاميروني إثنين من التغييرات وهدد مودسون دفاعات الأهلي بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها ضعيفة فى قدم ياسر ابراهيم لتمر إلى ضربة ركنية.

ونجح حارس القطن الكاميروني فى التصدى للعديد من فرص النادي الأهلي ومرر حمدى فتحي كرة عرضية في الدقيقة 57 فشل شادى حسين فى الوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء.

ثلاثي الأهلي الشباب

ودفع مدرب الأهلي في الدقيقة 72 باللاعب رأفت خليل بدلاً من طاهر محمد طاهر كما دفع باللاعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وخروج بيرسي تاو وحمدى فتحى.

وحصل شادى حسين مهاجم النادي الأهلي على بطاقة صفراء فى الدقيقة 84 بداعي السقوط داخل منطقة الجزاء لفريق القطن الكاميروني.