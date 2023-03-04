توافد نجوم الفن على عزاء والدة رشا مهدي .. فيديو وصور

حرص الفنان أشرف زكي علي المشاركة فى عزاء والدة الفنانة رشا مهدي اليوم السبت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

توافد عدد نجوم الفن على حضور العزاء منهم الفنانة إنجي المقدم وعمر السعيد والمخرجة كاملة أبو ذكرى والشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى والفنانة وفاء عامر وايتن عامر وكندة علوش وعمرو يوسف وإيهاب فهمى.

كانت رشا مهدي، أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله، نسألكم الدعاء".

كانت رشا مهدي، شيعت جنازة والدتها في هدوء تام، بعيدًا عن الوسائل الإعلامية، وسط غياب لنجوم الوسط الفني.

تشارك رشا مهدى في بطولة مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة النجمان آسر ياسين وعمرو يوسف، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجى، ويشارك به عدد كبير من الفنانين .