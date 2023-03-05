الإسكان: بدء حجز دار وسكن مصر بمشروع القطامية جاردنز

تبدأ وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز والتقديم علي وحدات مشروع جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان الساحلي وشقق قطامية جاردنز، اعتبارا من 26 مارس الجاري حتي 3 إبريل المقبل.

وفقا لتقرير صادر عن الوزارة فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ستقوم بتلك المهمة، حيث ستجري عمليات الحجز للشقق السكنية بمشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان الساحلى بالتعاون بين وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان من خلال الموقع الرسمي للبنك علي شبكة الإنترنت.



وقالت الوزارة إنه سيتم بدء الحجز يوم الأحد 26 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع جنة، ويوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع سكن مصر

كما تقرر يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز.

وجاءت مواعيد الحجز الإليكترونى على النحو التالي:

1- شقق مشروع جنة يوم 5 مارس.

2- شقق مشروع دار مصر يوم 7 مارس.

3- مشروع سكن مصر يوم 9 مارس.

4- شقق الإسكان المتميز 13 مارس.

5- شقق كمبوند قطامية جاردنز يوم 15 مارس.

ويشمل الطرح 8660 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة".

مساحات الوحدات السكنية

ويشمل الطرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

طرح وحدات سكنية في دار مصر



بجانب 512 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة).

وحدات سكنية في جنة



ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة)، إضافة إلى 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" بمدينة القاهرة الجديدة، وهو أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.

طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية



وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن نظام دفع قيمة الوحدات يبدأ بسداد قيمة جدية الحجز التي تتراوح ما بين 100 ألف جنيه في مشروعي جنة والقطامية جاردنز، و 80 ألف جنيه في “دار مصر”، و 70 ألف جنيه في “سكن مصر”، و 60 ألف في الإسكان المتميز.

وأضاف أنه يتم استكمال المقدم لـ 20% من ثمن الوحدة، ثم 10% عند استلام الوحدة، والـ 70% المتبقية، يتم سدادها بأحد أنظمة السداد الآتية:

– الدفع في صورة أقساط لمدة 3 سنوات.

– تقسيط 5 سنوات.

– أو تقسيط على 7 سنوات.

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأنه تم تأجيل الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، نظراً لتحديث الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لبنك التعمير والإسكان، والذى يتم الحجز من خلاله.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه كان من المقرر بدء الحجز من غد الأحد 5 مارس، وحتى يوم 16 مارس، وقد تم تأجيل الحجز ليبدأ من يوم 26 مارس الجاري

وتكون المواعيد الجديدة للحجز كالتالى:

