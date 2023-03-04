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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالأرقام.. طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمحافظة المنيا

محافظة المنيا
محافظة المنيا

كشف الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أخر تطورات مشاريع الإسكان في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك طفرة في ملف الإسكان بمحافظة المنيا ضمن خطو التنمية الشاملة.

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وأضاف محمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الجمعة، أنه جاري استكمال إنشاء 25 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 9.8 مليار جنيه شاملة الخدمات والمرافق.

وتابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن تم توفير مسكن لائق بجانب كافة الخدمات اللازمة لسكان هذا السكن، متابعا أنه السكن اللائق يشمل 3 محاور، أولها تطوير العشوائيات.

وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أنه كان هناك 2800 وحدة سكنية، حيث تم تطوير منطقة عشش محفوظ وأصبحت روضة محفوظ، بالإضافة إلى سكن كل المصريين، ومشروع جنة، كما أنه من المقرر أن يتم تنفيذ 15 ألف وحدة بمدينة ملوي".

وتابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن هناك 2796 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة.
 


 

المنيا الأسكان ملف الاسكان التنمية الشاملة اخبار التوك شو

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